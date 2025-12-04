Барселона демонстрира намерение да подпише нов 10-годишен договор с Евролигата

Испанският Барселона демонстрира намерение да подпише нов 10-годишен договор с баскетболната Евролига за мъже, въпреки появилите се информации, че клубът планира да се присъедини към проекта НБА Европа, твърди изданието BasketNews.com.

Все още не са поети официални ангажименти, но каталунският гранд е изразил силно намерение да остане в Евролигата след продуктивни срещи между висшето ръководство на клуба и ръководителите на международната надпревара.

Ако в крайна сметка бъде постигнато споразумение, това би се разглеждало като голяма победа за лигата. Крайният срок за отборите да подпишат нови договори е 15 януари.

През последните месеци множество информации сочеха, че Барселона е близо до присъединяване към НБА Европа, но тепърва през декември се очакват подробни финансови прогнози и пълната структура на проекта.

От НБА наскоро посочиха, че процесът на привличане на участници може да започне през първото тримесечие на 2026 година.