Червен картон на Антони развали деня на Иско в Бетис

Бетис и Жирона направиха интересно 1:1 в сблъсък от 13-тия кръг на Ла Лига. Големите новини за домакините бяха три: завръщането в игра на Иско, новият му договор с клуба и изгонването на Антони с червен картон в края.

Ремито на “вердибланкос” ги спира да се доближат още повече до топ 4. Каталунците пък остават в зоната на изпадащите, като би трябвало да съжаляват, защото в последната атака за мача пропуснаха 100-процентова възможност за гол.

Още преди началото на срещата беше обявено, че 33-годишният Иско е удължил контракта си с Бетис до 2028 година. Опитният халф не беше играл от три месеца и половина заради травма, но сега се появи като смяна след час игра.

По това време Бетис губеше с 0:1 след точен удар на Владислав Ванат в 20-ата минута. Иско бързо показа класата си, като в 75-ата асистира от корнер на Валентин Гомес за 1:1.

Домакините продължиха да нападат с надеждата да стигнат до още един гол. Така, в последните минути на редовното време, при стремежа си да засече топката от въздуха Антони изрита в главата Жоел Рока Касалс. Първоначално бразилецът получи само жълт картон, но се намеси ВАР и това промени мнението на главния рефер, който в крайна сметка показа червен картон на Антони. По тази причина бившият футболист на Манчестър Юнайтед ще е наказан за градското дерби срещу Севиля в следващия кръг.