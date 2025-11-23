Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Червен картон на Антони развали деня на Иско в Бетис

Червен картон на Антони развали деня на Иско в Бетис

  • 23 ное 2025 | 19:28
  • 983
  • 0

Бетис и Жирона направиха интересно 1:1 в сблъсък от 13-тия кръг на Ла Лига. Големите новини за домакините бяха три: завръщането в игра на Иско, новият му договор с клуба и изгонването на Антони с червен картон в края.

Ремито на “вердибланкос” ги спира да се доближат още повече до топ 4. Каталунците пък остават в зоната на изпадащите, като би трябвало да съжаляват, защото в последната атака за мача пропуснаха 100-процентова възможност за гол.

Още преди началото на срещата беше обявено, че 33-годишният Иско е удължил контракта си с Бетис до 2028 година. Опитният халф не беше играл от три месеца и половина заради травма, но сега се появи като смяна след час игра.

По това време Бетис губеше с 0:1 след точен удар на Владислав Ванат в 20-ата минута. Иско бързо показа класата си, като в 75-ата асистира от корнер на Валентин Гомес за 1:1.

Домакините продължиха да нападат с надеждата да стигнат до още един гол. Така, в последните минути на редовното време, при стремежа си да засече топката от въздуха Антони изрита в главата Жоел Рока Касалс. Първоначално бразилецът получи само жълт картон, но се намеси ВАР и това промени мнението на главния рефер, който в крайна сметка показа червен картон на Антони. По тази причина бившият футболист на Манчестър Юнайтед ще е наказан за градското дерби срещу Севиля в следващия кръг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Флорентино Перес безпощаден към УЕФА, Тебас, Барса и съдиите: Това не е нормално…

Флорентино Перес безпощаден към УЕФА, Тебас, Барса и съдиите: Това не е нормално…

  • 23 ное 2025 | 13:57
  • 9814
  • 92
Еди Хау: Надявам се това да е повратният момент през сезона

Еди Хау: Надявам се това да е повратният момент през сезона

  • 23 ное 2025 | 07:24
  • 2678
  • 0
Гуардиола: Срещу Нюкасъл винаги е трудно

Гуардиола: Срещу Нюкасъл винаги е трудно

  • 23 ное 2025 | 07:12
  • 3285
  • 1
Реал Мадрид има само една цел при гостуването си на Елче

Реал Мадрид има само една цел при гостуването си на Елче

  • 23 ное 2025 | 06:45
  • 2183
  • 10
Арсенал посреща Тотнъм в дербито на Северен Лондон

Арсенал посреща Тотнъм в дербито на Северен Лондон

  • 23 ное 2025 | 06:30
  • 3644
  • 5
Интер и Милан кръстосват шпаги в спор за върха в Серия "А"

Интер и Милан кръстосват шпаги в спор за върха в Серия "А"

  • 23 ное 2025 | 06:15
  • 4281
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

  • 23 ное 2025 | 18:53
  • 71148
  • 384
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 43275
  • 151
Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

  • 23 ное 2025 | 19:15
  • 3372
  • 11
Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

  • 23 ное 2025 | 13:53
  • 28417
  • 36
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

  • 23 ное 2025 | 20:22
  • 5558
  • 9
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 36543
  • 29