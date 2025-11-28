Популярни
Аморим: Трябваше да имаме повече точки

  • 28 ное 2025 | 16:13
Треньорът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим заяви, че неговият отбор е заслужавал да спечели повече точки от началото на сезона. Португалецът говори преди неделното гостуване на Кристъл Палас. Той разкри, че Матеус Куня не е възстановен и ще пропусне двубоя.

“Трябваше да спечелим повече точки, защото имахме контрол и предимство в някои мачове. Разочароващо и изнервящо е, особено последния мач (загубата от Евертън). Трябваше да започнем наново. Тази седмица беше тежка след загубата, но процесът трябва да продължи. Трябва да разберем, че тази година в първенството всичко може да се промени много бързо. Миналата година трябваше да печелим всеки мач и получихме много критики, защото не побеждавахме. В нашия клуб няма извинения. Трябва да печелим мачове”, сподели Аморим.

Наставникът говори и за представянето на тима при гостувания. Ман Юнайтед има само една победа при последните си 11 мача далеч от дома. “Трябва да покажем на играчите защо загубихме контрол срещу Нотингам и Тотнъм. Това бяха мачове, които спокойно можеше да спечелим. Понякога един малък детайл може да промени всичко. Тази година, когато играем у дома, интензитетът е по-висок, но това н беше така срещу Евертън”, коментира той.

Аморим даде повече информация и за контузените в тима: “Шешко ще има нужда от повече време, при Хари (Магуайър) е същото. Очаквам Матеус (Куня) да е на линия за следващия мач, но не и за този”.

Португалецът говори и за следващия съперник на “червените дяволи” Кристъл Палас, който също залага на схема с трима централни защитници: “Играем по различен начин. Вижда се от статистическите данни, но е трудно да се обясни. Те са различен клуб и се справят по-добре от нас. Не може да кажеш, че всички отбори, които използват схема 4-3-3 играят по един и същ начин. Ние играем по друг начин, защитаваме други пространства, атакуваме по различен начин”.

