Юнайтед може да открадне трансферна цел на Сити

  • 29 ное 2025 | 05:15
  • 839
  • 0
Юнайтед може да открадне трансферна цел на Сити

Манчестър Сити продължава да се интересува от десния бек на Нюкасъл Валентино Ливраменто, но може да срещне конкуренцията на градския си съперник Манчестър Юнайтед и Арсенал, твърди Caught Offside.

Според източника „свраките“ не са склонни да продават 23-годишния футболист. Самият играч също не е нетърпелив да напуска клуба. Подчертава се, че Манчестър Сити може да се опита да привлече Ливраменто през зимата. Най-вероятно Манчестър Юнайтед и Арсенал ще отправят трансферни оферти за защитника през лятото.

Този сезон Ливраменто е участвал в 10 мача във всички състезания, като е дал една асистенция. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2028 г. Според информация в Transfermarkt пазарната му стойност е 40 млн евро.

