Лацио и Милан отново влизат в битка но този път за Купата на Италия

Лацио и Милан ще се изправят един срещу друг в мач от Купата на Италия за сезон 2025/2026. Двубоят е насрочен за 4 декември 2025 г. и ще започне в 22:00 часа. Двата отбора ще се срещнат само няколко дни след последния им сблъсък в Серия "А", което прави този мач още по-интригуващ за феновете на италианския футбол.

Лацио идва в този двубой след загуба с 0:1 от същия противник - Милан, в мач от Серия А на 29 ноември 2025 г. Преди това "орлите" записаха победа с 2:0 над Лече (23.11.2025), загуба с 0:2 от Интер (09.11.2025), победа с 2:0 срещу Каляри (03.11.2025) и равенство 0:0 с Пиза (30.10.2025).

От своя страна, Милан е в добра форма, като "росонерите" победиха именно Лацио с 1:0 в последния си мач (29.11.2025), преди това постигнаха важна победа с 1:0 като гост срещу градския съперник Интер (23.11.2025), завършиха наравно 2:2 с Парма (08.11.2025), победиха Рома с 1:0 (02.11.2025) и записаха равенство 1:1 с Аталанта (28.10.2025). Милан демонстрира стабилна форма, докато Лацио търси възможност за реванш след неотдавнашната загуба.

В последните пет срещи между двата отбора, Милан има предимство с три победи, една загуба и едно равенство. Най-скорошната среща се състоя само преди няколко дни - на 29 ноември 2025 г., когато Милан победи Лацио с 1:0 в мач от Серия А. По-рано през годината, на 2 март 2025 г., Лацио изненада с победа като гост с 2:1 на "Сан Сиро". На 31 август 2024 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 в Рим. През март 2024 г. Милан победи с 1:0 при гостуването си на Лацио, а на 30 септември 2023 г. "росонерите" се наложиха с 2:0 като домакини. Интересно е, че всички последни пет срещи между двата отбора са били в рамките на Серия "А", което прави предстоящия двубой за Купата на Италия още по-специален.

Кристиан Пулишич поднови тренировки във вторник, но не е гарантирано, че ще участва в мача довечера. В най-добрия случай ще бъде на пейката и следователно ще има роля в мача, но има и вероятност да не играе. Закари Атекаме ще остане извън игра още няколко седмици, а мачът за купата ще бъде твърде рано за Сантиаго Хименес, който е на път да се завърне. Мексиканецът се възстановява от проблема си с глезена, но няма да пътува в четвъртък.

Голямата дилема, пред която е изправен Алегри, е дали да ротира състава си или да играе с възможно най-силния отбор. Проблемът е, че разполага само с 19 полеви играчи и така или иначе няма много промени, които могат да бъдат направени.

В същото време Лацио все още не може да разчита на Самюел Жиго, Матео Канчелиери, Николо Ровела и Данило Каталди. Тати Кастеяанос се възстанови, но отсъстваше почти два месеца, така че няма да бъде на 100% и едва в събота се появи на пейката.

Очаква се Маурицио Сари да направи доста промени в сравнение със състава от уикенда. Предполага се, че поне на шест позиции ще видим други играчи.

Снимки: Gettyimages