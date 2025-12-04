Александър Дюлгеров иска да гради личности във футболната си школа

Бившият футболист на ЦСКА и настоящ играч на Пирин (Благоевград) Александър Дюлгеров, който е на 35 години и постепенно се подготвя за живота след активната си кариера, вече работи усилено в тази посока. В Благоевград той ръководи собствена футболна школа, в която тренират около 100 деца.

Дюлгеров споделя, че основната му мисия далеч надхвърля спорта. „За мен най-важното е да изградим добри личности. Ясно е, че само малък процент от тези деца ще станат професионални футболисти, затова се старая да им дам ценности, дисциплина и любов към играта“, казва бившият играч на „червените“.

Така Дюлгеров постепенно оформя новата посока в своя живот – не просто да предава знания от богатия си опит, а да възпитава характер и отговорност у следващото поколение.