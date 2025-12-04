Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Александър Дюлгеров иска да гради личности във футболната си школа

Александър Дюлгеров иска да гради личности във футболната си школа

  • 4 дек 2025 | 15:50
  • 128
  • 0

Бившият футболист на ЦСКА и настоящ играч на Пирин (Благоевград) Александър Дюлгеров, който е на 35 години и постепенно се подготвя за живота след активната си кариера, вече работи усилено в тази посока. В Благоевград той ръководи собствена футболна школа, в която тренират около 100 деца.

Дюлгеров споделя, че основната му мисия далеч надхвърля спорта. „За мен най-важното е да изградим добри личности. Ясно е, че само малък процент от тези деца ще станат професионални футболисти, затова се старая да им дам ценности, дисциплина и любов към играта“, казва бившият играч на „червените“.

Така Дюлгеров постепенно оформя новата посока в своя живот – не просто да предава знания от богатия си опит, а да възпитава характер и отговорност у следващото поколение.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цветомир Найденов представи новия халф на ЦСКА 1948

Цветомир Найденов представи новия халф на ЦСКА 1948

  • 4 дек 2025 | 13:43
  • 5415
  • 1
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 3543
  • 26
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 19416
  • 47
Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"

Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"

  • 4 дек 2025 | 12:17
  • 579
  • 0
Левски без Алдаир и Карл Фабиен в "Овча купел"

Левски без Алдаир и Карл Фабиен в "Овча купел"

  • 4 дек 2025 | 12:11
  • 6348
  • 4
Созопол обяви програмата и контролите за зимната подготовка

Созопол обяви програмата и контролите за зимната подготовка

  • 4 дек 2025 | 11:28
  • 428
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

  • 4 дек 2025 | 15:32
  • 5326
  • 3
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 19416
  • 47
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 11020
  • 43
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 3543
  • 26
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 18815
  • 109
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23533
  • 29