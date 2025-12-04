Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Добри новини за ЦСКА след успеха над Локо (Пловдив)

Добри новини за ЦСКА след успеха над Локо (Пловдив)

  • 4 дек 2025 | 15:48
  • 1097
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Черно море - ЦСКА

Днес ЦСКА проведе възстановителна тренировка след осмата последователна победа във всички турнири - 2:1 над Локомотив (Пловдив) в сряда. В "червения" лагер няма кадрови проблеми след успеха, а другата положителна новина е, че в групата за предстоящото гостуване на Черно море ще се завърне Бруно Жордао, който изтърпяваше наказание в предишния двубой.

Утре (5 декември) тимът на Христо Янев ще тренира на клубната база в Панчарево, след което "армейците" ще заминат за морската столица.

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой
8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

Двубоят срещу Черно море ще се играе на 6 декември (събота) от 17:30 ч. на стадион "Тича". Билети за гостуващия сектор могат да бъдат закупени онлайн, както и физически (при налични количества) в деня на мача (след 14:30 ч.) от касата, разположена на входа пред "армейската" трибуна.

Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"
Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"

На 7 декември (неделя) ЦСКА ще проведе възстановителна тренировка след завръщането си от Варна.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цветомир Найденов представи новия халф на ЦСКА 1948

Цветомир Найденов представи новия халф на ЦСКА 1948

  • 4 дек 2025 | 13:43
  • 5411
  • 1
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 3539
  • 26
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 19400
  • 47
Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"

Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"

  • 4 дек 2025 | 12:17
  • 579
  • 0
Левски без Алдаир и Карл Фабиен в "Овча купел"

Левски без Алдаир и Карл Фабиен в "Овча купел"

  • 4 дек 2025 | 12:11
  • 6347
  • 4
Созопол обяви програмата и контролите за зимната подготовка

Созопол обяви програмата и контролите за зимната подготовка

  • 4 дек 2025 | 11:28
  • 428
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

  • 4 дек 2025 | 15:32
  • 5319
  • 3
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 19400
  • 47
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 11012
  • 43
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 3539
  • 26
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 18809
  • 109
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23527
  • 29