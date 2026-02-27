Миньор без голмайстора си на "Ивайло", двама се завръщат за "чуковете"

Миньор (Перник) заминава днес за Велико Търново, където ще се срещне с Етър в мач от 22-рия кръг на Втора лига. Двубоят е утре, 28 февруари, от 14:00 часа, на стадион "Ивайло".

За "чуковете" има добри новини, тъй като двама от ключовите футболисти на тима се завръщат след изтърпяни наказания за натрупани картони. Това са централният защитник Павлин Чиликов и лидерът по асистенции в тима и автор на единствения гол до момента през пролетния полусезон Данило Терасенко.

Аут поради травми остават Йордан Йорданов, който счупи носа си в първия пролетен кръг срещу Черноморец (Бургас), както и Виктор Василев, който миналата седмица беше опериран. Двубоят срещу Етър пропуска и голмайсторът на перничани Преслав Йорданов, който получи петия си жълт картон при домакинската загуба от Хебър (Пазарджик) в миналия кръг.

Така Йорданов няма да може да се изправи срещу бившия си отбор, за който се състезаваше през миналия сезон.

През есента двата тима завършиха наравно 0:0 на стадион "Миньор" в Перник, като това удължи серията на "чуковете" без загуба от този съперник на 3 сблъсъка.