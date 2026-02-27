Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Миньор без голмайстора си на "Ивайло", двама се завръщат за "чуковете"

Миньор без голмайстора си на "Ивайло", двама се завръщат за "чуковете"

  • 27 фев 2026 | 14:43
  • 394
  • 0
Миньор без голмайстора си на "Ивайло", двама се завръщат за "чуковете"

Миньор (Перник) заминава днес за Велико Търново, където ще се срещне с Етър в мач от 22-рия кръг на Втора лига. Двубоят е утре, 28 февруари, от 14:00 часа, на стадион "Ивайло".

За "чуковете" има добри новини, тъй като двама от ключовите футболисти на тима се завръщат след изтърпяни наказания за натрупани картони. Това са централният защитник Павлин Чиликов и лидерът по асистенции в тима и автор на единствения гол до момента през пролетния полусезон Данило Терасенко.

Етър раздава безплатни мартеници преди двубоя срещу Миньор
Етър раздава безплатни мартеници преди двубоя срещу Миньор

Аут поради травми остават Йордан Йорданов, който счупи носа си в първия пролетен кръг срещу Черноморец (Бургас), както и Виктор Василев, който миналата седмица беше опериран. Двубоят срещу Етър пропуска и голмайсторът на перничани Преслав Йорданов, който получи петия си жълт картон при домакинската загуба от Хебър (Пазарджик) в миналия кръг.

Хебър победи Миньор в Перник, преотстъпен от Левски в основата на успеха
Хебър победи Миньор в Перник, преотстъпен от Левски в основата на успеха

Така Йорданов няма да може да се изправи срещу бившия си отбор, за който се състезаваше през миналия сезон.

През есента двата тима завършиха наравно 0:0 на стадион "Миньор" в Перник, като това удължи серията на "чуковете" без загуба от този съперник на 3 сблъсъка.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Ботев седна на бетона на "Огоста", за да вика за отбора

Босът на Ботев седна на бетона на "Огоста", за да вика за отбора

  • 27 фев 2026 | 15:18
  • 716
  • 1
Монтана 0:0 Ботев (Пд), греда за "канарчетата"

Монтана 0:0 Ботев (Пд), греда за "канарчетата"

  • 27 фев 2026 | 15:15
  • 6091
  • 6
Гьоко: Сами се бихме

Гьоко: Сами се бихме

  • 27 фев 2026 | 14:58
  • 743
  • 3
Тунчев: Очаквах труден мач

Тунчев: Очаквах труден мач

  • 27 фев 2026 | 14:51
  • 336
  • 0
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 22607
  • 35
Етър раздава безплатни мартеници преди двубоя срещу Миньор

Етър раздава безплатни мартеници преди двубоя срещу Миньор

  • 27 фев 2026 | 14:38
  • 261
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Ботев (Пд), греда за "канарчетата"

Монтана 0:0 Ботев (Пд), греда за "канарчетата"

  • 27 фев 2026 | 15:15
  • 6091
  • 6
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 22607
  • 35
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 38320
  • 56
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 15479
  • 0
Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 9869
  • 9
Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

  • 27 фев 2026 | 14:02
  • 4678
  • 0