Гьоко: Сами се бихме

Старши треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски не скри разочарованието си след загубата от Арда (0:1) в Кърджали. Наставникът на "соколите" е на мнение, че отборът му сам си е виновен, тъй като на моменти футболистите са действали разконцентрирано.

"Сами се бихме. Две грешки решиха мача. Първото полувреме играхме отлично, имахме повече удари към вратата от Арда. Сами сме си виновни. На почивката много пъти им казах да внимават. Не сме груб отбор, просто не знам от какво се получават тези червени картони. Дадохме всичко от себе си, въпреки че бяхме отслабени. На терена стояхме добре, имахме възможности за контраатаки, но не ги използвахме. За две минути всичко рухна. Искам по-голяма концентрация, за да не правим грешки.

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Имаме двама централни нападатели - единият е контузен, другият е наказан. Последният пас липсваше и не успяхме да вкараме гол. Имахме шансове, които противникът нямаше. На всички, които са загрижени за клуба, мога да им кажа, че ще се бием до последно, за да покажем, че имаме много по-добри възможности.

Монтана също не е лек противник. Трябва ни победа! Искам да покажем, че сме по-добри и да вземем трите точки", заяви северномакедонският специалист.