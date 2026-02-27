Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Тунчев: Очаквах труден мач

Тунчев: Очаквах труден мач

  • 27 фев 2026 | 14:51
  • 336
  • 0

Наставникът на Арда Александър Тунчев сподели след успеха с 1:0 над Спартак (Варна), че е очаквал тимът му да има труден мач.

„Доста трудна победа. Очаквах това нещо. Казах на отбора, че това ще са ни най-трудните мачове. Спартак е добре организиран отбор. Трябваше да бъдем много внимателни за контраатаките на противника. Бяхме доста по-пасивни и не местихме топката бързо. Играем в 12:45. Не успяхме да полеем терена. Докато се приспособим, това оказва влияние. След червения картон съм доволен от поведението на отбора ни. Андре каза, че ще пробва да играе през втората част, но трябваше да го сменя. Черно море доста стойностен отбор вкъщи и не ни чака лек мач. Със сигурност Ивелин Попов ще ни липсва. Такъв е животът, така са се случили нещата и гледаме напред“.

