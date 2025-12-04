Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  Цветомир Найденов представи новия халф на ЦСКА 1948

Цветомир Найденов представи новия халф на ЦСКА 1948

  • 4 дек 2025 | 13:43
  • 2143
  • 0

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува снимка на полузащитника Флориан Кребс, който позира с фланелка на "червените". До него е главният скаут на клуба Валери Хубчев.

За последно халфът беше част от Интер (Турку), но вече може да се счита за сигурно ново попълнение на столичани. Той ще бъде вторият германец в отбора на Иван Стоянов, след Андре Хофман, който пристигна в България през септември.

Очакваният от ЦСКА 1948 халф се сбогува с досегашния си отбор
Очакваният от ЦСКА 1948 халф се сбогува с досегашния си отбор

"Добре дошъл на Флориан Кребс в ЦСКА! Втори германец в нашия клуб", написа Найденов във "Фейсбук".

Роденият в Берлин Флориан Кребс е бил капитан на Херта U19, с който печели титлата в юношеската Бундеслига през 2018 г., а по-късно е играл за втория отбор на Борусия (Дортмунд) и Кемницер. В Германия пишат, че в България халфът ще получава заплата, която е сравнима с тази, която дават топ отборите във Втора Бундеслига

