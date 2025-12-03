Иван Стоянов: Евала на всички в отбора, излязохме и мъжки изиграхме мача

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов остана доволен от победата на своя тим над Септември. “Червените” се наложиха с 4:1 като гости.

“Много тежък терен, но радостното е, че победихме. Евала на всички в отбора, излязохме и мъжки изиграхме мача. Получиха ни се нещата, които искахме. Стояха и двата отбора мъжки на терена.

Радостното е, че по най-добрия начин се връщаме в мача, след като ни изравнят. Показваме характер и че искаме повече победата.

Хубаво е за отбора да има такива хора, които във всеки един момент могат да дадат асистенция или да вкарват. От всеки може да очакваме такива асистенции.

Аз неведнъж съм казал, че имаме едни от най-добрите вратари. Пепи Маринов е контузен, но Шейтанов е застанал стабилно и здраво на вратата”, заяви Стоянов.