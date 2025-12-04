Очакваният от ЦСКА 1948 халф се сбогува с досегашния си отбор

Германският полузащитник Флориан Кребс се сбогува с досегашния си тим Интер (Турку) от Финландия, преди да премине в редиците на ЦСКА 1948.

"След четири години във Финландия е време аз и семейството ми да започнем нова глава", написа Кребс в социалните мрежи.

ЦСКА 1948 чака германец от Финландия

ЦСКА 1948 имаше интерес към германеца още през лятото, но тогава не се стигна до трансфер, след като българският клуб предлагаше един милион евро за правата му, но Интер (Турку) искаше с 500 хиляди евро повече. Сега той преминава при "червените" като свободен агент.

Роденият в Берлин Флориан Кребс е бил капитан на Херта U19, с който печели титлата в юношеската Бундеслига през 2018 г., а по-късно е играл за втория отбор на Борусия (Дортмунд) и Кемницер. В Германия пишат, че в България халфът ще получава заплата, която е сравнима с тази, която дават топ отборите във Втора Бундеслига.

