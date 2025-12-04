Цветомир Найденов: Сами срещу футболната мафия!

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с нов коментар в социалните мрежи след победата срещу Септември (София) с 4:1. Той поздрави "червените" за представянето им на "картофената нива", като отново изкара статистика за дадените дузпи срещу тима на Иван Стоянов, които след вчерашния двубой в "Надежда" вече са 5.

"Страхотна победа на картофената нива и нови 3 точки в борбата за оставането в Ефбет лига. 18 кръга минаха : 1 дузпа за ЦСКА и 5 срещу ЦСКА. Статистиката не лъже. Сами срещу футболната мафия!", написа Найденов.