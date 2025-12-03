Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. 11-те на Септември и ЦСКА 1948

  • 3 дек 2025 | 11:52
  • 246
  • 0

Днес от 13:00 часа Септември и ЦСКА 1948 излизат в мач от 18-ия кръг на efbet Лига, който ще се проведе на стадион “Локомотив”.

Двата отбора влизат от различни позиции в срещата. “Червените” ще се опитат да задържат второто си място, докато домакините водят люта битка за оцеляване.

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 4. Христов, 23. Шутен, 3. Гардинер, 27. Върбанов, 5. Бауренски, Стоичков, 33. Иванов, 10. Сербер, 25. Аруна, 9. Фурие

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 2. Медина, 88. Траоре, 4. Хофман, 22. Гашевич, 34. Витанов, 10. Цонев, 20. Собреро, 11. Русев, 67. Масиел, 93. Диало

