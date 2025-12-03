Хофман: Наистина вярвам, че можем да постигнем нещо голямо

Защитникът на ЦСКА 1948 Андре Хофман, който отбеляза дебютния си гол за "червените" при победата с 4:1 над Септември, заяви след края на срещата, че е доволен от представянето на отбора днес. Германският бранител вярва, че този тим може да постигне нещо голямо в края на сезона.

"Щастлив съм, защото спечелихме. Втора поредна победа за нас. Това беше важно. Важно е да се разпишеш, първи гол за мен тук. Винаги се опитваме да играем добър футбол. Имаме футболисти, които обичат да го правят. Показахме представяне за първа и втора топка. Може би това е нашата най-голяма сила.

Най-важното за защитник е да печелиш дуелите и да имаш чисти мрежи. Това ти носи увереност. Ще излъжа, ако кажа, че не е приятно да вкараш. Беше важно да вкараме и третия, и четвъртия гол.

Този тип центрирания са наша силна черта. Работим много върху този елемент от играта. Надявам се, че това няма да е последният ми гол през сезона.

Щастлив съм тук! Ново предизвикателство за мен, първа стъпка извън Германия. Беше въпрос на дни да се чувствам комфортно в този състав. Наистина вярвам, че можем да постигнем нещо голямо в края на сезона. Не трябва да говорим, а да работим здраво. Опитваме се да бъдем успешни", каза Хофман.

