  3. Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

  • 4 дек 2025 | 06:00
Добруджа и Лудогорец се изправят един срещу друг в двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Дружба" е от 13:00 часа и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

Домакините продължават да изпитват сериозни затруднения и остават на дъното в класирането, докато ситуацията при "орлите" се подобри с идването на новия треньор Пер-Матиас Хьогмо.

Под ръководството на норвежкия специалист разградчани успяха да победят Селта (3:2) в Лига Европа, а в шампионата се наложиха над Септември (София) и Ботев (Враца) и към момента заемат четвъртата позиция.

На пръв поглед задачата пред Лудогорец не изглежда трудна, но тимът на Атанас Атанасов е притиснат до стената и спешно се нуждае от точки, така че ще направи всичко възможно да "открадне" поне една от шампионите.

Първата среща между двата отбора по-рано през сезона завърши с успех на "орлите" с 2:1 на "Хювефарма Арена".

Добруджа - Лудогорец

Начало: 13:00 часа
Съдия: Кристиян Колев
Стадион: "Дружба", Добрич

