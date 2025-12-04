Енгибар Енгибаров: Не заслужаваме да сме последни в момента

Спортният директор на Добруджа Енгибар Енгибаров сподели мнението си преди домакинството срещу Лудогорец на стадион "Дружба". Той заяви, че последното място, на което се намира отборът на Атанас Атанасов в момента, е незаслужено.

"Очакванията са ни да вземем точки от мача. Ясно ни е срещу кого излизаме, но се надяваме домакинският фактор да окаже влияние. Футболистите и треньорският щаб са пределно мобилизирани за това домакинство и се готвихме доста усърдно за него. Напомням ви, че в началото на шампионата щяхме да вземем точки и в Разград, но тогава дузпа и обрат ни лишиха от това. Играхме доста добре тогава, опитвахме да се надиграваме с тях и успяхме. Нашите футболисти имат качества, липсва им шанс до момента да направят две-три поредни победи", каза той пред "Мач Телеграф".

Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

"Зимата ще се подсилим качествено, това е ясно и то във всички линии, за да може напролет мачове с Берое, Монтана и Спартак (Варна) да се взимат с лекота. Надяваме се да обърнем тренда през пролетта, не заслужаваме да сме последни в момента. Мислим само как да надграждаме през зимата, това е. Имаме още три мача, които искаме да вземем точки, включвам и този за Купата, където също ще се борим до където можем", добави Енгибаров.