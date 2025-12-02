Лудогорец се разделя с крило

Крилото на Лудогорец (Разград) Емерсон Родригес ще финализира сделката тази седмица с клуба Депортиво (Кали) от родината си Колумбия. Футболистът води преговори с този отбор от няколко седмици за личните си условия, съобщи PlanetaGlorioso.

Емерсон Родригес трудно намира място в стартовия състав на Лудогорец в конкуренцията на Кайо Видал, Бърнард Текпетей, Станислав Иванов и Ерик Маркус, като от пристигането си през януари 2025 година има 19 мача за първия отбор, 2 гола и 4 асистенции. Той често взима участие и в срещите на дублиращия тим на "орлите" във Втора илга, където е вкарал 2 гола в осем мача.

Самият футболист е роден в град Буонавентура и е юноша на Милионариос, но дойде в България като играч на Интер (Маями) от американската Мейджър-лига. 25-годишният футболист подписа договор с 14-кратните шампиони на България до декември 2027 година с опция за удължаване с още една, като опцията е в полза на клуба. Евентуалното му преминаване му в Депортиво (Кали) ще стане или с трансфер, или с наем.

Депортиво (Кали) – евентуалният бъдещ клуб на Емерсон Родригес, завърши на 13-о място през изминалото първенство и пропуска плейофите за титлата, както и със сигурност клубните турнири на Южна Америка.



За Лудогорец пък евентуална раздяла с футболиста ще означава освобождаване на квота за играч извън Европейския съюз.