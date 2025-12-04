Маратон за Лудогорец - 5 мача за 15 дни

Днес за Лудогорец започва истински маратон от мачове – цели 5 за 15 дни. "Орлите" ще имат двубои през 72 часа. Първият от тях е днес от 13:00 часа в Добрич срещу местния Добруджа.

В понеделник от 17:30 часа "зелените" приемат Славия. На 11 декември (четвъртък) от 19:45 часа Лудогорец посреща ПАОК с Кирил Десподов в поредна среща от Лига Европа. Това обаче не е краят. На 15 декември (понеделник) идва ред на осминафинала за Купата на България. В него от 17:30 часа разградчани гостуват на Септември (София), когото наскоро победиха за първенство, пак в "Надежда", в дебюта на Хьогмо.

Годината за Лудогорец ще завърши на 19 декември (петък), когато от 17:30 часа ще се играе отложения мач с Берое под Аязмото от шестия кръг в efbet Лига. Зимната пауза ще е доста къса, защото на 22 януари (четвъртък) предстои мача с Рейнджърс в Лига Европа.

Старши треньорът Пиер-Матиас Хьогмо е категоричен, че отборът е подготвен добре физически и вярва, че ще издържи на сгъстения цикъл от 5 мача за 15 дни.