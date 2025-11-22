Популярни
Диана Петкова, Любомир Епитропов и Петър Мицин с нови титли от Държавното първенство по плуване

  • 22 ное 2025 | 21:56
Диана Петкова, Любомир Епитропов и Петър Мицин с нови титли от Държавното първенство по плуване

Диана Петкова завоюва пореден златен медал от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което се провежда в “Парк Арена ОЗК” Бургас. Националката спечели финала на 50 метра гръб за жени с време 27.79 секунди, като изпревари националната рекордьорка в тази дисциплина и нейна съотборничка в Спринт София - Екатерина Аврамова, която остана втора с 28.41 секунди. Трета остана Яна Ангелова от Олимп с 29.34 секунди.

Петър Мицин също прибави ново отличие от шампионата след успех на 200 метра бътерфлай с 1:56.87 минута. Постижението на Мицин е повече от пет секунди по-слабо от държавния рекорд в дисциплината на Антъни Иванов от 1:51.49, поставено преди четири години.

Павел Батинов (Олимп) остана втори с 1:59.16, а трети е Светлозар Николов (ВСИ) с 1:59.77 минута.

Любомир Епитропов (ВСИ) спечели с лекота спринта на 50 метра бруст с време 27.24 секунди. Призовата тройка допълниха Иван Грабко (Пловдив 2019) с 27.62 и Максим Иванов (Спринт София) с 28.30. 

Дарен Кирилов от Доростол направи "хеттрик" на гръб, печелейки и на 100-метровата дистанция с 52.56 секунди. Преди това Кирилов записа победи на 200 метра гръб с нов национален рекорд и на 50 метра гръб. 

14-годишната Карина Митрова (Олимп) спечели златото на 100 метра бътерфлай с нов рекорд за девойки младша възраст - 1:01.67 минута.

На 100 метра бруст триумфира Камелия Стоименова (Спринт София) с 1:08.14 минута, а нейната сестра Маргарита Стоименова (Спринт София) зае третата позиция с 1:11.77 минута. Втора в дисциплината се нареди Калина Хоудли (Спринт София) с 1:11.77.

