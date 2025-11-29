Диана Петкова: Чувствам се много подготвена, имам големи надежди

От 2 до 7 декември ще се проведе европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин (Полша).

На надпреварата в полския град Люблин ще участват и най-добрите български състезатели. Този път амбициите са не само за подобряване на личните постижения, а за класиране на поне няколко финала и за спечелване на медал. Най-големи надежди се възлагат на европейския шампион за мъже Любомир Епитропов, на европейския шампион за юноши Петър Мицин, на опитната Диана Петкова, както и на останалите в отбора – Габриела Георгиева, Калоян Левтеров, Тея Николова и дебютанта Дарен Кирилов.

„Чувствам се много подготвена, имам големи надежди. Опитвам се да не се натоварвам с очакване, но съм страшно развълнувана и мисля, че мога да покажа много“, заяви Диана Петкова.

На последното европейско първенство в малък басейн в Отопени преди две години България постигна четири финала и още няколко полуфинала. Гледайте европейското първенство в малък басейн от 2 до 7 декември от Люблин Полша. Сутрешните сесии са от 11 часа, а вечерните от 20 часа в ефира на БНТ 3.