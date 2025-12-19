Популярни
НСК Олимп организира турнир с благотворителна кауза

  • 19 дек 2025 | 13:19
  • 144
  • 0
НСК Олимп организира турнир с благотворителна кауза

НСК Олимп ще организира и тази година традиционния коледен турнир по плуване, като събитието отново ще бъде с благотворителна кауза. To ще се проведе на 21 декември (неделя) от 9:45 часа в басейн „Диана“.

В състезанието ще участват над 270 деца, които ще покажат какво са научили през годината. Специални гости на състезанието ще бъдат президентът на федерацията по плуване Георги Аврамчев и олимпийският шампион по борба от Париж Семен Новиков.

„Турнирът е изключително вълнуващ за най-малките състезатели, които с ентусиазъм плуват и се трудят, а за усилията си получават медали и награди. Събитието ще започне със специално награждаване на медалистите от международни състезания и националните рекордьори на Олимп, както и заслужилите треньори.

Всички деца ще се включат и в каузата „Коледа в кутия за обувки“, с която ще зарадваме дечица в неравностойно положение. Инициативата е близка до сърцето на всички в клуба, като участие в нея взимаме от 3 години насам и събираме стотици подаръци, подготвени с много ентусиазъм“, информираха от НСК Олимп.

