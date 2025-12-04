LEGO ще си сътрудничи с ФИФА за Световното първенство

LEGO Group и ФИФА обявиха новаторско сътрудничество преди Световното първенство по футбол през 2026 г., чийто първи впечатляващ резултат ще бъде LEGO версия на трофея на Световното първенство в реален размер. Специалният комплект вече е достъпен за предварителна поръчка, а феновете ще могат да го закупят лично от март 2026 г.

Официалният трофей на Световното първенство по футбол на ФИФА, изработен от LEGO Editions, е резултат от съвместна разработка между LEGO и ФИФА и се състои от 2842 елемента. Високият 36 сантиметра, детайлен модел използва два вида златни елементи – лакирани и ляти златни тухлички – за първи път в такова количество в комплект LEGO. Трофеят крие и тайна функция: зад отварящ се панел на горната сферична част се намира скрит детайл.

Комплектът включва официалното лого на Световното първенство през 2026 г., както и ексклузивна минифигурка, която държи мини трофей от Световното първенство. На пиедестала са изписани отборите, спечелили световни титли през последните петдесет години, като по този начин моделът предлага едновременно изживяване при сглобяване и историческо пътешествие.

Lego and FIFA are dropping a World Cup trophy set. pic.twitter.com/0kp9h9xi5Y — VERSUS (@vsrsus) December 3, 2025

Джулия Голдин, главен маркетинг директор на LEGO Group, заяви, че целта на партньорството е да обедини креативността и страстта към футбола, предоставяйки нови преживявания на феновете. Според Роми Гай, бизнес директор на ФИФА, това е първото по рода си сътрудничество, което дава възможност на феновете да изградят сами най-важния трофей в спорта. Световният шампион от 2002 г. Роберто Карлос добави, че комплектът помага да се изживее магията на футбола и да се сподели със семейството и приятелите.

През годината на Световното първенство LEGO подготвя допълнителни специални комплекти и програми, които ще бъдат представени на фестивалите на феновете на ФИФА и онлайн събитията.