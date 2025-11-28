Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Иран
  3. Иран бойкотира жребия за Световното

Иран бойкотира жребия за Световното

  • 28 ное 2025 | 19:50
  • 772
  • 0
Иран бойкотира жребия за Световното

Иран ще бойкотира жребия за Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Тегленето ще бъде направено във Вашингтон на 5 декември. Иран се класира на Мондиал за четвърти пореден път.

Причината за решението на Иранската футболна федерация е решението на САЩ да откаже визи на членове на делегацията на страната. Говорителят на федерацията Амир-Махди Алави заяви, че са се свързали с ФИФА с надеждата проблемът да бъде решен.

През юни администрацията на Доналд Тръмп обяви забрана за пътуване на граждани на 12 страни, сред които беше и Иран. В списъка влиза и Хаити, чийто отбор се класира за Световното първенство миналата седмица. Американците обещаха, че ще бъдат правени изключения за спортисти, треньори и други хора от щабовете и техни роднини за големи спортни събития. Не е ясно дали това изключение ще бъде направено за жребия за Мондиала следващата седмица.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ФА отхвърли жалбата на Евертън за фамозния червен картон на Гей

ФА отхвърли жалбата на Евертън за фамозния червен картон на Гей

  • 28 ное 2025 | 19:41
  • 637
  • 0
Новата сделка за тeлевизионните права на Ла Лига

Новата сделка за тeлевизионните права на Ла Лига

  • 28 ное 2025 | 18:11
  • 712
  • 0
Загубата от Челси ще доведе до успешен сезон за Барселона, вярва Лапорта

Загубата от Челси ще доведе до успешен сезон за Барселона, вярва Лапорта

  • 28 ное 2025 | 18:01
  • 1102
  • 0
Бивш халф на Милан: Провалих се срещу Роберто Карлуш, не трябваше да напускам Челси

Бивш халф на Милан: Провалих се срещу Роберто Карлуш, не трябваше да напускам Челси

  • 28 ное 2025 | 17:54
  • 7210
  • 2
Световен шампион с Италия се бори с деформация на краката

Световен шампион с Италия се бори с деформация на краката

  • 28 ное 2025 | 17:07
  • 1848
  • 0
Артета: Челси има изключително качество в атака, много от контузените ни са близо до завръщане

Артета: Челси има изключително качество в атака, много от контузените ни са близо до завръщане

  • 28 ное 2025 | 17:06
  • 2409
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 19963
  • 56
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

  • 28 ное 2025 | 18:48
  • 11690
  • 10
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 19259
  • 85
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 19141
  • 37
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 28508
  • 30
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 10945
  • 8