Иран бойкотира жребия за Световното

Иран ще бойкотира жребия за Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Тегленето ще бъде направено във Вашингтон на 5 декември. Иран се класира на Мондиал за четвърти пореден път.

Причината за решението на Иранската футболна федерация е решението на САЩ да откаже визи на членове на делегацията на страната. Говорителят на федерацията Амир-Махди Алави заяви, че са се свързали с ФИФА с надеждата проблемът да бъде решен.

Iran announced a boycott of the event in Washington because its officials faced visa obstacles that go beyond sports considerations. https://t.co/ZwCnhzrdlG — HuffPost Women (@HuffPostWomen) November 28, 2025

През юни администрацията на Доналд Тръмп обяви забрана за пътуване на граждани на 12 страни, сред които беше и Иран. В списъка влиза и Хаити, чийто отбор се класира за Световното първенство миналата седмица. Американците обещаха, че ще бъдат правени изключения за спортисти, треньори и други хора от щабовете и техни роднини за големи спортни събития. Не е ясно дали това изключение ще бъде направено за жребия за Мондиала следващата седмица.

