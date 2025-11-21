Ремонтът на „Ацтека“ върви по план, за да е готов за откриването на Мондиал 2026

Ремонтните дейности на един от най-великите футболни стадиони на планетата - „Ацтека“, върви по план. Това е важно, тъй като остава по-малко от година до откриването на Световното първенство.

Когато президентът на ФИФА Джани Инфантино посети Мексико Сити преди повече от три години, Емилио Аскарага Жан, собственик на съоръжението, го увери че ремонтите за Световното първенство ще запазят емблематичния характер на мястото. Най-големият стадион в Латинска Америка ще подобри преживяването за зрителите с повече места, видеоекрани, ново осветление, съблекални и озвучителна система с над 340 високоговорителя, като същевременно трябва да запази историческата си същност.

Стадион „Ацтека“, който е видял последната световна титла на Пеле през 1970 година, както и тази на Марадона през 1986 година, ще стане първата арена, която ще бъде домакин на откриващ мач на Световното първенство за трети път. Това ще се случи на 11 юни идната година, като тук ще се изиграят пет двубоя от планетарния шампионат.

Преди ремонтите „Ацтека“, който наскоро беше преименуван на „Банорте“, имаше капацитет от 83 000 места, но сега той ще се увеличи до 87 000. Стадионът трябва да отвори врати отново през март с приятелски мач между Мексико и Португалия. Очаква се строителните дейности да приключат до 28 февруари.

Снимки: Gettyimages