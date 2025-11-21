Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мексико
  3. Ремонтът на „Ацтека“ върви по план, за да е готов за откриването на Мондиал 2026

Ремонтът на „Ацтека“ върви по план, за да е готов за откриването на Мондиал 2026

  • 21 ное 2025 | 09:45
  • 446
  • 1

Ремонтните дейности на един от най-великите футболни стадиони на планетата - „Ацтека“, върви по план. Това е важно, тъй като остава по-малко от година до откриването на Световното първенство.

Когато президентът на ФИФА Джани Инфантино посети Мексико Сити преди повече от три години, Емилио Аскарага Жан, собственик на съоръжението, го увери че ремонтите за Световното първенство ще запазят емблематичния характер на мястото. Най-големият стадион в Латинска Америка ще подобри преживяването за зрителите с повече места, видеоекрани, ново осветление, съблекални и озвучителна система с над 340 високоговорителя, като същевременно трябва да запази историческата си същност.

Стадион „Ацтека“, който е видял последната световна титла на Пеле през 1970 година, както и тази на Марадона през 1986 година, ще стане първата арена, която ще бъде домакин на откриващ мач на Световното първенство за трети път. Това ще се случи на 11 юни идната година, като тук ще се изиграят пет двубоя от планетарния шампионат.

Преди ремонтите „Ацтека“, който наскоро беше преименуван на „Банорте“, имаше капацитет от 83 000 места, но сега той ще се увеличи до 87 000. Стадионът трябва да отвори врати отново през март с приятелски мач между Мексико и Португалия. Очаква се строителните дейности да приключат до 28 февруари.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 10714
  • 17
Ювентус одобри увеличение на капитала със 100 млн. евро

Ювентус одобри увеличение на капитала със 100 млн. евро

  • 21 ное 2025 | 07:32
  • 578
  • 0
Добра новина за Атлетико: Джулиано Симеоне се размина с контузия

Добра новина за Атлетико: Джулиано Симеоне се размина с контузия

  • 21 ное 2025 | 07:07
  • 492
  • 0
Търсят нова дата за финала за Купата на краля

Търсят нова дата за финала за Купата на краля

  • 21 ное 2025 | 06:30
  • 1515
  • 0
Съндърланд преследва халф на Лацио

Съндърланд преследва халф на Лацио

  • 21 ное 2025 | 06:06
  • 1137
  • 0
Продължават проблемите с контузии в ПСЖ

Продължават проблемите с контузии в ПСЖ

  • 21 ное 2025 | 05:26
  • 1229
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 3096
  • 0
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 5880
  • 0
Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

  • 21 ное 2025 | 11:12
  • 122
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 4230
  • 4
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 10714
  • 17
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 1313
  • 0