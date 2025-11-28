Популярни
  • 28 ное 2025 | 00:53
  • 154
  • 0
Обещаха премия от 1,5 млн. евро за националите на Косово, ако се класират за Световното

Правителството на Косово обяви в четвъртък, че ще даде 1,5 милиона евро на националния отбор по футбол, ако се класира за Световното първенство през 2026 година.

Косово се опитва да запише първото си участие на Мондиал, след като завърши на второ място в квалификационната си група с 11 точки, за да си осигури участие в европейските плейофи през март.

Сега те ще се изправят срещу Словакия, като победителят ще играе срещу Турция или Румъния на финал, който дава право на участие на Световното първенство.

Временният премиер Албин Курти заяви, че правителството му ще даде бонус от 500 000 евро на отбора, ако елиминира Словакия.

„Второ, в случай на класиране за Световното първенство, ние се ангажираме с допълнителна награда от един милион евро. Да продължим, Косово, винаги с теб“, каза Курти по време на телевизионно заседание на кабинета.

Косово стана член на УЕФА и ФИФА през 2016 г., след като обяви независимост от Сърбия през 2008 година.

