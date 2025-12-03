Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Нагелсман: Нетърпението за Световното първенство нараства с наближаването на жребия

Нагелсман: Нетърпението за Световното първенство нараства с наближаването на жребия

  • 3 дек 2025 | 15:47
  • 348
  • 0
Нагелсман: Нетърпението за Световното първенство нараства с наближаването на жребия

Нетърпението за Световното първенство нараства с наближаването на жребия за груповата фаза, заяви германският национален селекционер Юлиан Нагелсман в интервю за агенция ДПА. Той ще присъства лично на церемонията, която ще бъде проведена в "Кенеди Сентър" във Вашингтон на 5 декември.

"Нетърпението определено нараства, но скоро всички ще се подготвяме за световните финали. Световното първенство в момента изглежда далеч, не само от географска гледна точка, но жребият ще ни доближи до него. Следващата крачка е да разберем съперниците ни в групата и локациите на нашите мачове. Този турнир няма да бъде логистично предизвикателство само за нас, но и за привържениците на отбора, които очакваме да видим по трибуните на Световното първенство. Разбираме много добре колко много ще жертват и те, за да ни подкрепят в мачовете", коментира наставникът.

Нагелсман ще пътува за САЩ в компанията на президента на Германския футболен съюз (DFB) Бернд Нойендорф и координатора на националните отбори Руди Фьолер. Селекционерът ще остане на американска земя след жребия, за да огледа няколко места за база на националите. В последния си мач от квалификациите Германия победи с 6:0 Словакия и си осигури място в първа урна на жребия. Това означава, че Бундестимът ще избегне срещи с водещите отбори от Европа и Южна Америка до елиминациите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

  • 3 дек 2025 | 13:15
  • 672
  • 1
Емери разкри, че Оли Уоткинс се бори с контузия в коляното

Емери разкри, че Оли Уоткинс се бори с контузия в коляното

  • 3 дек 2025 | 12:55
  • 526
  • 0
Станаха ясни финалните номинации за Globe Soccer Awards

Станаха ясни финалните номинации за Globe Soccer Awards

  • 3 дек 2025 | 12:53
  • 757
  • 0
Грийлиш за Мойс: Обичам този човек

Грийлиш за Мойс: Обичам този човек

  • 3 дек 2025 | 12:10
  • 1721
  • 1
Андреа Бочели, Никол Шерцингер и Роби Уилямс ще се включат с музикални изпълнения на жребия за Мондиал 2026

Андреа Бочели, Никол Шерцингер и Роби Уилямс ще се включат с музикални изпълнения на жребия за Мондиал 2026

  • 3 дек 2025 | 11:47
  • 548
  • 0
Треньорът на Ница е решил да остане начело на тима въпреки драмите и побоя

Треньорът на Ница е решил да остане начело на тима въпреки драмите и побоя

  • 3 дек 2025 | 11:46
  • 739
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

  • 3 дек 2025 | 16:35
  • 6640
  • 17
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 6244
  • 6
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 16364
  • 21
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 14789
  • 71
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 15844
  • 20
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 10319
  • 41