Нагелсман: Нетърпението за Световното първенство нараства с наближаването на жребия

Нетърпението за Световното първенство нараства с наближаването на жребия за груповата фаза, заяви германският национален селекционер Юлиан Нагелсман в интервю за агенция ДПА. Той ще присъства лично на церемонията, която ще бъде проведена в "Кенеди Сентър" във Вашингтон на 5 декември.

"Нетърпението определено нараства, но скоро всички ще се подготвяме за световните финали. Световното първенство в момента изглежда далеч, не само от географска гледна точка, но жребият ще ни доближи до него. Следващата крачка е да разберем съперниците ни в групата и локациите на нашите мачове. Този турнир няма да бъде логистично предизвикателство само за нас, но и за привържениците на отбора, които очакваме да видим по трибуните на Световното първенство. Разбираме много добре колко много ще жертват и те, за да ни подкрепят в мачовете", коментира наставникът.

Нагелсман ще пътува за САЩ в компанията на президента на Германския футболен съюз (DFB) Бернд Нойендорф и координатора на националните отбори Руди Фьолер. Селекционерът ще остане на американска земя след жребия, за да огледа няколко места за база на националите. В последния си мач от квалификациите Германия победи с 6:0 Словакия и си осигури място в първа урна на жребия. Това означава, че Бундестимът ще избегне срещи с водещите отбори от Европа и Южна Америка до елиминациите.

