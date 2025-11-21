ФИФА потвърди програмата за междуконтиненталните плейофи

ФИФА потвърди програмата за междуконтиненталните плейофи за Световното първенство през март, като Ирак, Боливия и Суринам ще играят в Монтерей, а ДР Конго, Нова Каледония и Ямайка в Гуадалахара.

В тях ще играят шест нации от пет различни зони, а свободните места са две. Стадионът в Гуадалахара ще бъде домакин на схемата, където Нова Каледония ще се изправи срещу Ямайка на полуфинала, като победителят ще срещне ДР Конго. Стадион BBVA в Монтерей ще бъде домакин на полуфинала между Боливия и Суринам, като Ирак ще очаква победителя от тази среща. И двата полуфинала ще се играят на 26 март, а двата финала са насрочени за 31 март.

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Форматът с елиминации с един мач гарантира високо ниво, тъй като отборите се борят за последните места на първото по рода си Световно първенство с 48 тима, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада следващата година.

Местните власти заявиха, че плейофите ще послужат и като тестове за изпробване на плановете за логистика, сигурност и движение на феновете с държавните и общинските власти. Монтерей и Гуадалахара ще бъдат домакини на по четири мача на Световното първенство от 11 юни до 19 юли.

Мексико ще приеме междуконтиненталните плейофи за Мондиал 2026

Педро Ескивел, ръководител на организационния комитет на Монтерей, заяви, че стадион BBVA е готов да приеме мачовете преди срока, след като е претърпял ремонти, включително нова тревна настилка и подобрени VIP ложи.

„Ако имаше мач през януари, бихме могли да бъдем домакини без никакъв проблем. Работим с държавните и местните власти, за да приемем тези мачове като тесто, работим в тясно сътрудничество с ФИФА, която е силно заинтересована събитието в Мексико да бъде успешно в Мексико“, коментира той.