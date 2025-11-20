Популярни
  Sportal.bg
  Световно първенство
  Германия, Австрия и Швейцария за първи път заедно на Мондиал този век

Германия, Австрия и Швейцария за първи път заедно на Мондиал този век

  20 ное 2025 | 06:04
  • 1032
  • 0
Германия, Австрия и Швейцария за първи път заедно на Мондиал този век

Националните отбори на Германия, Швейцария и Австрия се класираха за Световното първенство през 2026 г. в Канада, САЩ и Мексико.

Според портала Opta Sport, това е едва третият път в историята, в който подобно нещо се случва, когато Германия, Австрия и Швейцария са били суверенни държави. Тези отбори преди това са се състезавали заедно на Световните първенства през 1934 и 1954 г.

Заслужава да се отбележи, че Австрия, Швейцария и Германия завършиха на първо място в своите групи в квалификациите за Световното първенство по футбол и се класираха за турнира в Северна Америка. Световното първенство през 2026 г. ще бъде осмото участие на Австрия, 13-то за Швейцария и 21-во за Германия.

