Матеус постави Германия сред фаворитите на Световното

Бившият халф на германския национален отбор Лотар Матеус смята Бундестима за един от фаворитите за спечелване на Мондиал 2026. Четирикратните световни шампиони разгромиха с 6:0 у дома Словакия в началото на седмицата и завършиха на първо място в квалификационна група "А".

"Германия иска да бъде конкуренция с най-силните - Англия, Португалия и Франция. Ако повторим това, което показахме в Лайпциг, ще бъдем наравно с тези отбори. Видяхме това през миналото лято. При загубите срещу Португалия и Франция в Лигата на нациите, Германия игра толкова добре, колкото и съперниците. Ако германският отбор покаже същия дух и страст и играе толкова сплотено, колкото срещу Словакия, няма от какво да се страхува. Не трябва да се подценяваме. Винаги съм казвал, че нашият отбор е сред фаворитите за титлата на Световното първенство. Квалификационните ни кампании за Световното първенство в миналото също не бяха лесни. На самия шампионат тимът вероятно ще бъде подложен на по-малък натиск. Футболистите ще могат да бъдат по-съсредоточени", заяви световният шампион от 1990 година Матеус пред Скай Спорт.

Специалистът беше начело на българския национален отбор през 2010 и 2011 година.

Снимки: Gettyimages