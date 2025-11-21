Популярни
Тони Кроос ще бъде удостоен с най-високото федерално отличие в Германия

  • 21 ное 2025 | 17:47
  • 478
  • 5
Бившият национал на Германия - Тони Кроос, ще бъде удостоен с Федералния кръст за заслуги, най-високото отличие в страната.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер ще пътува до Мадрид следващата седмица и ще награди Кроос в четвъртък. Причината за връчването на отличието е социалната дейност на играча, а не спортните му заслуги. Преди десет години той основа фондация в помощ на болни деца. „Финансираме терапии и лечения, помагаме за закупуването на лекарства и сбъдваме мечтите на малки деца, които, за жалост, понякога са им последни“, пише в уебсайта на организацията.

Кроос, който спечели Мондиал 2014 с Германия, прекрати професионалната си кариера миналата година след 114 мача и 17 гола с националната фланелка. На клубно ниво той е шесткратен носител на трофея в Шампионска лига - веднъж с Байерн (Мюнхен) и пет пъти с Реал Мадрид, включително и в последния си десети сезон с „Кралския клуб“ през лятото на 2024 година. Три пъти е шампион в Бундеслигата с баварците, както и още четири пъти триумфира в Ла Лига с мадридчаните.

Снимки: Gettyimages

