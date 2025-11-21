Почина световен шампион с Германия

Бившият футболист на Байер (Леверкузен), Фортуна (Дюселдорф) и Германия Дитер Херцог, световен шампион през 1974-та, почина на 79-годишна възраст, съобщават германските медии.

Херцог се присъедини към Фортуна през 1970-а и бързо се превърна в основен футболист на отбора. За шест години той записа 392 мача, в които отбеляза 81 гола. Само за първия си сезон крилото отбеляза 13 попадения и помогна на Дюселдорф да се изкачи в Бундеслигата, което даде тласък на блестящата му кариера. Херцог попадна в националния отбор през 1974-та и моментално спечели световната купа, след като ФРГ надви Нидерландия с 2:1 на финала. Между 1970-а и 1974-а Херцог изигра 158 поредни мача за първенството, а най-паметният момент на клубно ниво дойде през юни 1975 при победа с 6:5 срещу Байерн (Мюнхен). Той отбеляза победния гол, а в последния си мач за Дюселдорф година по-късно записа хеттрик. Херцог игра в Леверкузен през следващите седем години и завърши кариерата си с почти 200 мача за "аспирините".

Wir trauern um Dieter Herzog.

Der Weltmeister von 1974 ist im Alter von 79 Jahren gestorben.



Ruhe in Frieden, Dieter. 🕊️



📷️ imago pic.twitter.com/y8JYRGXD0r — DFB-Team (@DFB_Team) November 20, 2025