Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Почина световен шампион с Германия

Почина световен шампион с Германия

  • 21 ное 2025 | 10:22
  • 1693
  • 1
Почина световен шампион с Германия

Бившият футболист на Байер (Леверкузен), Фортуна (Дюселдорф) и Германия Дитер Херцог, световен шампион през 1974-та, почина на 79-годишна възраст, съобщават германските медии.

Херцог се присъедини към Фортуна през 1970-а и бързо се превърна в основен футболист на отбора. За шест години той записа 392 мача, в които отбеляза 81 гола. Само за първия си сезон крилото отбеляза 13 попадения и помогна на Дюселдорф да се изкачи в Бундеслигата, което даде тласък на блестящата му кариера. Херцог попадна в националния отбор през 1974-та и моментално спечели световната купа, след като ФРГ надви Нидерландия с 2:1 на финала.  Между 1970-а и 1974-а Херцог изигра 158 поредни мача за първенството, а най-паметният момент на клубно ниво дойде през юни 1975 при победа с 6:5 срещу Байерн (Мюнхен). Той отбеляза победния гол, а в последния си мач за Дюселдорф година по-късно записа хеттрик. Херцог игра в Леверкузен през следващите седем години и завърши кариерата си с почти 200 мача за "аспирините".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 10764
  • 17
Ювентус одобри увеличение на капитала със 100 млн. евро

Ювентус одобри увеличение на капитала със 100 млн. евро

  • 21 ное 2025 | 07:32
  • 578
  • 0
Добра новина за Атлетико: Джулиано Симеоне се размина с контузия

Добра новина за Атлетико: Джулиано Симеоне се размина с контузия

  • 21 ное 2025 | 07:07
  • 496
  • 0
Търсят нова дата за финала за Купата на краля

Търсят нова дата за финала за Купата на краля

  • 21 ное 2025 | 06:30
  • 1523
  • 0
Съндърланд преследва халф на Лацио

Съндърланд преследва халф на Лацио

  • 21 ное 2025 | 06:06
  • 1142
  • 0
Продължават проблемите с контузии в ПСЖ

Продължават проблемите с контузии в ПСЖ

  • 21 ное 2025 | 05:26
  • 1234
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 3106
  • 0
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 5895
  • 0
Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

  • 21 ное 2025 | 11:12
  • 134
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 4248
  • 4
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 10764
  • 17
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 1325
  • 0