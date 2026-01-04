Ред Бул се раздели с общо четирима пилоти от младежката си програма

Промените в Ред Бул след оттеглянето на доктор Хелмут Марко продължава, след като Биковете се разделиха с общо четирима пилоти от своята младежка програма, за която до съвсем скоро отговаряше именно Марко.

За щастие тези промени не засягат Българския лъв Никола Цолов, който и през 2026 година ще продължи да се състезава с цветовете на Ред Бул във Формула 2. Реално българинът ще бъде единственият представител на Биковете във второто ниво, тъй като Оливър Гьоте е сред пилотите, които напускат програмата на Ред Бул.

Никола Цолов върши страхотна работа, смята директорът на Кампос Рейсинг

Освен него Тим Трамниц, който беше съперник на Цолов във Формула 3 през миналата година, също няма да продължи като част от Ред Бул. В по-долните категории Биковете се сбогуваха още с Жул Кантара и Кристофър Фегали, които се състезаваха на ниво Формула 4 през миналата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages