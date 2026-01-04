Популярни
Рекордите на Роси, които Маркес може да подобри през 2026 година

  • 4 яну 2026 | 17:52
Рекордите на Роси, които Маркес може да подобри през 2026 година

Със сигурност Марк Маркес ще започне сезон 2026 в MotoGP като големия фаворит за световната титла, която той спечели по доминантен начин през 2025 година.

В първия си сезон като заводски пилот на Дукати испанецът триумфа в 11 неделни състезания и в 14 спринта, за да грабне своята първа титла от 2019 година насам. По този начин Маркес се изравни с Валентино Роси по брой титли в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, като и двамата са с по девет във всички класове – седем в кралския, една в средния и една в най-малкия.

От статистическа гледна точка Роси и Маркес са двамата най-успешни пилоти в историята, а Маркес ще има шанс да подобри или изравни част от постиженията на Доктора в хода на предстоящия сезон 2026. В това число влизат рекордът за брой победи във всички класове (Роси е със 115, а Маркес с 99), брой победи в кралския клас (89 срещу 73), бързи обиколки (76 срещу 72) и най-възрастен световен шампион в последователни години. Роси спечели своите последни две титли през 2008 и 2009 съответно на 29 и 30 години, а през миналата година Маркес триумфира на 32-годишна възраст.

Маркес обаче няма да може нито да изравни, нито да подобри рекордите на Роси за най-много подиуми във всички класове и само в кралския клас. Във всички класове Доктора има 235 призови класирания срещу 165 за Маркес, а само в кралския клас Роси постигна 199 подиума, а Маркес е със 126.

