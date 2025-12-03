Популярни
Юки Цунода е поредният пилот, който не оцеля като съотборник на Верстапен

  • 3 дек 2025 | 16:02
  • 390
  • 1

Вчера отборът на Ред Бул обяви официално една от най-зле пазените тайни във Формула 1 в последните седмици, а именно, че Исак Хаджар ще стане съотборник на Макс Верстапен в основния тим на Биковете за сезон 2026.

Повишението на французина идва в края на неговия дебютен сезон във Формула 1 с екипа на Рейсинг Булс, в който той дори успя да запише едно качване на подиума, финиширайки трети в Гран При на Нидерландия. Този резултат обаче не беше единствената причина от Ред Бул да решат да привлекат Хаджар за сметка на Юки Цунода, който догодина ще бъде резерва в лагера на Биковете.

Понижението на японеца го прави поредният във вече доста дългия списък с пилоти, които не оцеляха като съотборници на Верстапен в Ред Бул. Преди него тази съдба споходи още Дениъл Рикардо, Пиер Гасли, Алекс Албон, Серхио Перес и Лиам Лоусън. От тях най-дълго оцеля Перес, който прекара цели четири сезона в Милтън Кийнс, а най-къс беше престоят на Лоусън, който беше върнат в Рейсинг Булс след само два уикенда и именно на негово място пристигна Цунода.

Тепърва предстои да видим как ще се справи Хаджар с може би най-трудната задача във Формула 1, а именно да си съотборник на Верстапен. Добрата новина за французина е, че догодина в спорта ще бъдат въведени изцяло нови технически правила, което означава, че колите ще са напълно нови и това може да му даде малко по-голям шанс да бъде равностоен съперник на Верстапен.

Снимки: Gettyimages

