  • 4 яну 2026 | 16:28
ФИМ: Няма повод за притеснения около Гран При на Бразилия в MotoGP

От Международната мотоциклетна федерация (ФИМ) коментираха появилите се слухове, че провеждането на Гран При на Бразилия в MotoGP е под заплаха.

Тази информация се появи малко през края на 2025 година, когато се появиха слухове, че инспекция на пистата в Гаяна не е минала много гладко. От ФИМ обаче са категорични, че няма повод за притеснения, тъй като всичко по обновяването на трасето, носещо името на Айртон Сена, върви по план.

Появиха се въпросителни около завръщането на MotoGP в Бразилия
Появиха се въпросителни около завръщането на MotoGP в Бразилия

„Крайният срок е близо и екипите на терен работят усилено да завършат работата си на време. Има делегация на ФИМ, която след изкъсо работния процес. Всяка седмица ние получаваме видеа и снимки, които ни информират за прогреса.

„Последните видеа показват, че първият слой асфалт вече е положен. Освен това всички сервизни пътища са готови и вече е започнало поставянето на бариерите. Засега няма повод за притеснения. Гран При на Бразилия ще се проведе по план“, заяви говорител на ФИМ пред бразилското издание GrandePremio.com

Състезателният уикенд за Гран При на Бразилия трябва да се проведе между 20 и 22 март като втори кръг за сезон 2026 в MotoGP. Това ще бъде първа визита на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в Бразилия от 2004 година насам, когато се проведе последната Гран При на Рио на вече несъществуващата писта „Жакарепагуа“.

Снимки: Gettyimages

