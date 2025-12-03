Дейвид Култард сравни Верстапен с Елвис Пресли

Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард сравни четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Краля на рока Елвис Пресли заради начина, по който той се завърна в битката за титлата през 2025 година.

След домашната си Гран При на Нидерландия пилотът на Ред Бул изоставаше с цели 104 точки от първото място в генералното класиране и мнозина го бяха отписали от борбата за титлата. Няколко ключови подобрения по RB21 обаче отключиха още скорост от болида на Ред Бул, която позволи на Верстапен да спечели пет от последните осем състезания.

Така преди финалния кръг за сезона нидерландецът изостава със само 12 пункта от лидера в класирането Ландо Норис и има повече от реален шанс да спечели своята пета поредна световна титлата в Абу Даби тази неделя. А според Култард това е най-великото завръщане от това на Елвис през 1968 година, когато той прекъсва 7-годишната си пауза и изнася телевизионен концерт на живо.

„Макс е доста напорист, нали, когато става дума за посочване на недостатъци не само в него, но и в отбора. Това е част от неговия характер. Това е най-великото завръщане от това на Елвис през 1968. Просто е невероятно. Той се появи с размах и премони мнението на много хора, които не бяха негови фенове.



„Сега те признават колко силен и постоянен е той. Няма съмнения, че Макс ще хвърчи из падока в Абу Даби, за него ще се усеща като първото, а не като 24-тото състезание. Но, казвайки това, Абу Даби е още една писта, на която Макларън спечели миналата година и на хартия и тази година трябва да подхожда на тяхната кола, така че ще има пълно нулиране“, каза Култард пред британския Channel 4.

