Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев ще запише историческо постижение днес

Илиан Илиев ще запише историческо постижение днес

  • 3 дек 2025 | 09:15
  • 1326
  • 2

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев ще запише още едно историческо постижение днес. В гостуването на Черно море срещу Берое в Стара Загора той ще отбележи своя мач номер 500 като треньор в efbet Лига. С това Илиев става първият наставник, който стига до тази кота.

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море
Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

За втори път именно в Стара Загора той записва историческо постижение, след като пак там изравни и рекорда за треньор с най-много мачове в елита. 491-ия си двубой, с който на 22 септември той изравни Димитър Димитров-Херо, пак беше в Стара Загора, но тогава сегашният тим на Илиан Илиев Черно море гостуваше на Арда и победи с 1:0.

Градът на липите си е много специален за варненеца, защото именно там бе най-дълго време треньор след годините, прекарани в родния Черно море.

От досегашните си 499 срещи като наставник в елита Илиан Илиев води Черно море в 314 мача, от които 45 през сезон 2004/05 до есента на 2005 година, а всички останали навъртя от началото на 2018 насам.

В Берое има 121 двубоя в efbet Лига. С тях спечели и единствения си трофей в кариерата до момента - Купата на България през 2010 година. Тогава Берое победи на финала в Ловеч водения от Петър Хубчев Черноморец (Поморие) с 1:0.

Родния си тим Черно море Илиан Илиев води без прекъсване вече почти 8 години и е най-дълго задържалият се треньор на поста си в България през 21-и век. А и от повече от 60 години насам няма друг наставник, останал толкова продължително начело на тима си.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

  • 3 дек 2025 | 08:26
  • 2967
  • 3
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 4538
  • 29
Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

  • 3 дек 2025 | 07:40
  • 2179
  • 2
Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

  • 3 дек 2025 | 03:21
  • 1223
  • 0
Мартин Паскалев отново не помириса терен

Мартин Паскалев отново не помириса терен

  • 3 дек 2025 | 03:00
  • 842
  • 0
Краев и Апоел (Тел Авив) загубиха от пряк конкурент

Краев и Апоел (Тел Авив) загубиха от пряк конкурент

  • 3 дек 2025 | 02:29
  • 712
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 4538
  • 29
Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

  • 3 дек 2025 | 07:40
  • 2179
  • 2
Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

  • 3 дек 2025 | 08:26
  • 2967
  • 3
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 2790
  • 5
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 42011
  • 367
Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

  • 2 дек 2025 | 23:29
  • 41634
  • 25