Феновете на Черно море скочиха на всички партии и "партийни туристи", казаха защо са били на протеста

Националният фен клуб на Черно море излезе с позиция след вчерашните протести, на които са присъствали и голяма част от запалянковците на варненци. Те твърдят, че не са платени, а мразят всички партии безплатно.



Ето какво пишат:

"ПОЗИЦИЯ НА НФК „ЧЕРНО МОРЕ“

НЕ СМЕ ПЛАТЕНИ – МРАЗИМ ВИ БЕЗПЛАТНО!

Излязохме на протеста, както предварително заявихме, и още веднъж казваме ясно и без заобикалки:

НИЕ СМЕ СРЕЩУ ВСИЧКИ ПАРТИИ. КОГАТО КАЗВАМЕ „ВСИЧКИ“, ОЗНАЧАВА ТОЧНО ВСИЧКИ!

Към медиите и всички, които упорито се опитват да ни лепят етикети – провокатори, платени и каквото още измислите:

Бяхме на протеста, за да защитим майка България и да покажем позиция срещу мафиотизираната власт.

Не сме били част от никакъв „рекламен митинг“ на Благомир Коцев, ПП или ДБ.

Когато започнете да твърдите, че сме там заради вас, когато се опитвате да превърнете граждански протест в политическа сцена – няма как да не реагираме и да прекъснем този цирк. Толкова е просто.

Протестът принадлежи на нормалните хора, а не на партийни туристи.

Спрете да яхвате протести за политически дивиденти!

И ЗАПОМНЕТЕ: ТОЛКОВА ВИ МРАЗИМ, ЧЕ СЕ ОБЕДИНИХМЕ ДОРИ С ВРАГОВЕТЕ СИ.

МРАЗИМ ВИ БЕЗПЛАТНО!

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКИ!"