Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Феновете на Черно море скочиха на всички партии и "партийни туристи", казаха защо са били на протеста

Феновете на Черно море скочиха на всички партии и "партийни туристи", казаха защо са били на протеста

  • 2 дек 2025 | 18:14
  • 1365
  • 0

Националният фен клуб на Черно море излезе с позиция след вчерашните протести, на които са присъствали и голяма част от запалянковците на варненци. Те твърдят, че не са платени, а мразят всички партии безплатно.

Ето какво пишат:

"ПОЗИЦИЯ НА НФК „ЧЕРНО МОРЕ“

НЕ СМЕ ПЛАТЕНИ – МРАЗИМ ВИ БЕЗПЛАТНО!

Излязохме на протеста, както предварително заявихме, и още веднъж казваме ясно и без заобикалки:

НИЕ СМЕ СРЕЩУ ВСИЧКИ ПАРТИИ. КОГАТО КАЗВАМЕ „ВСИЧКИ“, ОЗНАЧАВА ТОЧНО ВСИЧКИ!

Към медиите и всички, които упорито се опитват да ни лепят етикети – провокатори, платени и каквото още измислите:

Бяхме на протеста, за да защитим майка България и да покажем позиция срещу мафиотизираната власт.

Не сме били част от никакъв „рекламен митинг“ на Благомир Коцев, ПП или ДБ.

Когато започнете да твърдите, че сме там заради вас, когато се опитвате да превърнете граждански протест в политическа сцена – няма как да не реагираме и да прекъснем този цирк. Толкова е просто.

Протестът принадлежи на нормалните хора, а не на партийни туристи.

Спрете да яхвате протести за политически дивиденти!

И ЗАПОМНЕТЕ: ТОЛКОВА ВИ МРАЗИМ, ЧЕ СЕ ОБЕДИНИХМЕ ДОРИ С ВРАГОВЕТЕ СИ.

МРАЗИМ ВИ БЕЗПЛАТНО!

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКИ!"

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес дава пресконференция преди битката срещу Славия

Веласкес дава пресконференция преди битката срещу Славия

  • 2 дек 2025 | 13:26
  • 1005
  • 3
Феновете на Локо към Общината: Твърдението, че изпълнението по Договора е над 45% е обида за Пловдив, строежът е бавен и опасен

Феновете на Локо към Общината: Твърдението, че изпълнението по Договора е над 45% е обида за Пловдив, строежът е бавен и опасен

  • 2 дек 2025 | 13:22
  • 890
  • 2
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31587
  • 37
Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби

Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби

  • 2 дек 2025 | 11:14
  • 1604
  • 3
Ключов бранител на линия за Марек срещу дубъла на Лудогорец

Ключов бранител на линия за Марек срещу дубъла на Лудогорец

  • 2 дек 2025 | 10:50
  • 499
  • 1
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 9620
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 4685
  • 4
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 14648
  • 22
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 12200
  • 7
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 19313
  • 6
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31587
  • 37
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 31999
  • 15