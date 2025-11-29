Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. 11-те на Ботев и Черно море

11-те на Ботев и Черно море

  • 29 ное 2025 | 13:50
  • 1723
  • 1
11-те на Ботев и Черно море

Ботев (Пловдив) и Черно море се изправят един срещу друг в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Колежа” стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски.

Гостите излизат като фаворити в днешната среща с оглед класирането и точковия актив. Пловдивчани към момента се намират на 12-ото място със 17 точки, докато варненци са пети с цели десет пункта отгоре.

Ботев записа две победи в последните си пет двубоя, но миналия кръг загуби. Тогава “канарчетата” отстъпиха на ЦСКА и прекъснаха добрата си серия. Иначе пловдивчани са третият отбор, който е допуснал най-много голове в своята врата. Единствено Монтана и Септември (София) са инкасирали повече попадения.

БОТЕВЧЕРНО МОРЕ 0:0

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Абрахам, 30. Франклин Чагас, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 87. Симеон Петров;

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Петков, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 15. Даниел Хесус Мартин, 29. Берк Бейхан, 10. Асен Чандъров, 99. Уеслен Жуниор, 77. Селсо Сидней, 24. Давид Телеш, 19. Георги Лазаров;

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сред витошката мъгла: ЦСКА 1948 2:1 Берое

Сред витошката мъгла: ЦСКА 1948 2:1 Берое

  • 29 ное 2025 | 14:31
  • 10612
  • 49
Живондов остава в щаба на Хьогмо

Живондов остава в щаба на Хьогмо

  • 29 ное 2025 | 10:15
  • 1304
  • 1
Втора лига предлага три срещи днес

Втора лига предлага три срещи днес

  • 29 ное 2025 | 10:06
  • 6817
  • 2
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 11686
  • 90
ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

  • 29 ное 2025 | 07:11
  • 2765
  • 3
"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 07:05
  • 4740
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сред витошката мъгла: ЦСКА 1948 2:1 Берое

Сред витошката мъгла: ЦСКА 1948 2:1 Берое

  • 29 ное 2025 | 14:31
  • 10612
  • 49
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 11686
  • 90
Втора лига предлага три срещи днес

Втора лига предлага три срещи днес

  • 29 ное 2025 | 10:06
  • 6817
  • 2
Фламенго и Палмейрас в сблъсък на титаните за Копа Либертадорес

Фламенго и Палмейрас в сблъсък на титаните за Копа Либертадорес

  • 29 ное 2025 | 09:47
  • 3396
  • 0
Барселона ще продължи да притиска Реал

Барселона ще продължи да притиска Реал

  • 29 ное 2025 | 07:58
  • 4547
  • 7