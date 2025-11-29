11-те на Ботев и Черно море

Ботев (Пловдив) и Черно море се изправят един срещу друг в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Колежа” стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски.

Гостите излизат като фаворити в днешната среща с оглед класирането и точковия актив. Пловдивчани към момента се намират на 12-ото място със 17 точки, докато варненци са пети с цели десет пункта отгоре.

Ботев записа две победи в последните си пет двубоя, но миналия кръг загуби. Тогава “канарчетата” отстъпиха на ЦСКА и прекъснаха добрата си серия. Иначе пловдивчани са третият отбор, който е допуснал най-много голове в своята врата. Единствено Монтана и Септември (София) са инкасирали повече попадения.

БОТЕВ – ЧЕРНО МОРЕ 0:0

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Абрахам, 30. Франклин Чагас, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 87. Симеон Петров;

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Петков, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 15. Даниел Хесус Мартин, 29. Берк Бейхан, 10. Асен Чандъров, 99. Уеслен Жуниор, 77. Селсо Сидней, 24. Давид Телеш, 19. Георги Лазаров;