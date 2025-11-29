Илиев: Липсва ни класа на моменти

Наставникът на Черно море Илиан Илиев бе разочарован от загубата с 1:2 от Ботев (Пловдив). Спациалистът е на мнение, че в определени моменти е липсвала класа на атакуващите играчи на “моряците”.

“Не успяхме да отбележим в моментите, които имахме възможности, а те го направиха. Откъм желание имаше реакция от наша страна. Предложихме битка, но трудно намирахме пътя към ситуациите. Последните резултати не ни помага откъм самочувствие, но това го има във футбола. Но колелото се върти - качваше горе, после слизаш и обратно. Липса ни самочувствие, поне на хората в атака. В тези моменти ни липсва индивидуалната класа”, каза Илиев.