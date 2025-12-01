Популярни
Черно море пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

  1 дек 2025 | 16:17
  • 623
  • 0

Черно море пусна в продажба билетите за двубоя с ЦСКА. Двата тима се изправят един срещу друг във Варна на 6 декември от 17:30 часа. Пропуските са на цена от 15 лева.

Ето какво пишат “моряците”:

Черно море пусна в продажба билетите за домакинството на ЦСКА от 19-ия кръг на efbet Лига.

Цената им е 15 лева и могат да бъдат закупени в мрежата на Ивентим.

Те ще се продават и в деня на мача, като касите на стадион "Тича" ще отворят три часа преди първия съдийски сигнал.

Срещата между Черно море и ЦСКА е в събота, 6 декември от 17:30 часа.

