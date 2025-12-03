Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Черно море ще се изправят един срещу друг в мач от 18-ия кръг на efbet Лига. Срещата започва в 15:30 часа на стадион "Берое". Главен съдия на двубоя ще бъде Георги Кабаков

Черно море се представя значително по-добре в първенството, заемайки шестата позиция с 27 точки от 17 изиграни мача. Варненци имат положителна голова разлика с 21 отбелязани и 13 допуснати гола. От друга страна, Берое се намира в опасната зона, на 13-то място с едва 15 точки от 16 мача. Домакините имат негативна голова разлика – 15 вкарани срещу 26 допуснати гола. Победата в този двубой е от изключително значение за старозагорци, които се нуждаят от точки, за да се отдалечат от зоната на изпадащите, докато гостите от Варна се стремят да затвърдят позицията си в горната половина на таблицата.

Берое преминава през труден период, като в последните си пет мача не е постигнал нито една победа. Старозагорци записаха загуба от ЦСКА 1948 с 1:2, равенство със Спартак (Варна) 0:0 и две последователни загуби – от Локомотив (Пловдив) с 0:1 от Локомотив (София) с 1:3. Черно море също не е в най-добрата си форма, като в последните два мача от първенството претърпя загуби – от Ботев (Пловдив) с 1:2 и от Локомотив (София) 0:1.

В последните пет срещи между двата отбора Черно море има предимство с три победи, едно равенство и само една загуба. Последният двубой между тях се състоя на 4 август 2025 г. в efbet Лига, когато варненци разгромиха Берое с категоричното 4:0.

Треньорът на Черно море Илиан Илиев ще направи няколко промени в офанзивен план за гостуването на Берое в сряда. В този двубой той няма да може да използва контузените Селсо Сидни и Димитър Тонев, както и наказания Николай Златев. Това предполага, че на върха на атаката ще започне Георги Лазаров или Густаво Франсо, а един измежду позабравените Фелипе Кардосо и Мартин Милушев също е възможно да излезе титуляр.