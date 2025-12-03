Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови кариерата си

Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови кариерата си

  • 3 дек 2025 | 05:06
  • 263
  • 0
Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови кариерата си

Четирикратната олимпийска шампионка и 23-кратна шампионка от Големия шлем Серина Уилямс няма планове да подновява професионалната си кариера, обяви тя в профила си в социалната мрежа “X”.

По-рано журналистът Бен Ротенберг съобщи на уебсайта си, че Уилямс може да се върне на корта, след като е подала молба и е била включена в списъците за антидопингови тестове.

Серина Уилямс подхрани слуховете, че ще се завърне на корта
Серина Уилямс подхрани слуховете, че ще се завърне на корта

„Боже мой, няма да се върна. Това е лудост“, написа Уилямс.

44-годишната Уилямс има 73 титли от турнирите на WТА. Тя е на второ място в класацията за трофеи от Големия шлем на сингъл за всички времена след австралийката Маргарет Корт (24). Уилямс е печелила Откритото първенство на Австралия седем пъти, "Ролан Гарос" три пъти, "Уимбълдън" седем пъти и Откритото първенство на САЩ шест пъти.

Тя има и три олимпийски златни медала на двойки и един на сингъл. Уилямс е спечелила 14 титли от Големия шлем на двойки. Тя е единствената жена в историята със Златен шлем в кариерата, спечелвайки четирите турнира от Големия шлем и Олимпийските игри както на сингъл, така и на двойки. 

Снимки: Imago

