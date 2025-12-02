Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Серина Уилямс подхрани слуховете, че ще поднови кариерата си

Серина Уилямс подхрани слуховете, че ще поднови кариерата си

  • 2 дек 2025 | 21:41
  • 105
  • 0
Серина Уилямс подхрани слуховете, че ще поднови кариерата си

Американската тенис звезда Серина Уилямс е информирала Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA), че иска да бъде отново допусната до групата за антидопингови тестове, което предизвика спекулации, че 44-годишната тенисистка планира завръщане.

Говорителят на ITIA Адриан Басет потвърди новината пред “Атлетик” и заяви, че тя вече е част от тенисистите, които ще бъдат проверявани за забранени вещества.

“Атлетик” съобщи, че завръщането на Серина Уилямс в състезанията на смесени двойки на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк следващия август е най-вероятният вариант. За двудневното състезание се дават "уайлд кард", а участието на Уилямс би дало голям тласък на събитието, което предизвика доста обсъждания, когато се проведе за първи път тази година.

Завръщането на носителката на 23 титли от Големия шлем на официално събитие е възможно само след шест месеца в групата за тестване.

Уилямс се оттегли след Откритото първенство на САЩ през 2022 година и роди второто си дете почти година по-късно. Сестра й Винъс Уилямс, която е с една година по-голяма, вече е планирала да играе през сезона догодина. 

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Росица Денчева е 1/4-финал на двойки в Египет

Росица Денчева е 1/4-финал на двойки в Египет

  • 2 дек 2025 | 17:05
  • 420
  • 0
Димитър Кисимов започна с победа на силен турнир в САЩ

Димитър Кисимов започна с победа на силен турнир в САЩ

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 382
  • 0
Адриан Андреев още на старта в Анталия

Адриан Андреев още на старта в Анталия

  • 2 дек 2025 | 16:26
  • 446
  • 1
Ива Иванова достигна до четвъртфиналите в Тунис

Ива Иванова достигна до четвъртфиналите в Тунис

  • 2 дек 2025 | 16:22
  • 420
  • 0
В памет на италианския пионер в тениса и първата суперзвезда

В памет на италианския пионер в тениса и първата суперзвезда

  • 2 дек 2025 | 11:04
  • 609
  • 0
Анди Мъри коментира работата си с Новак Джокович

Анди Мъри коментира работата си с Новак Джокович

  • 2 дек 2025 | 10:44
  • 1459
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 20514
  • 19
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 27561
  • 27
Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

  • 2 дек 2025 | 21:04
  • 1416
  • 9
Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

  • 2 дек 2025 | 21:45
  • 1506
  • 1
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 20624
  • 16
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 27827
  • 10