Серина Уилямс подхрани слуховете, че ще поднови кариерата си

Американската тенис звезда Серина Уилямс е информирала Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA), че иска да бъде отново допусната до групата за антидопингови тестове, което предизвика спекулации, че 44-годишната тенисистка планира завръщане.
Говорителят на ITIA Адриан Басет потвърди новината пред “Атлетик” и заяви, че тя вече е част от тенисистите, които ще бъдат проверявани за забранени вещества.
“Атлетик” съобщи, че завръщането на Серина Уилямс в състезанията на смесени двойки на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк следващия август е най-вероятният вариант. За двудневното състезание се дават "уайлд кард", а участието на Уилямс би дало голям тласък на събитието, което предизвика доста обсъждания, когато се проведе за първи път тази година.
Завръщането на носителката на 23 титли от Големия шлем на официално събитие е възможно само след шест месеца в групата за тестване.
Уилямс се оттегли след Откритото първенство на САЩ през 2022 година и роди второто си дете почти година по-късно. Сестра й Винъс Уилямс, която е с една година по-голяма, вече е планирала да играе през сезона догодина.
Снимки: Gettyimages