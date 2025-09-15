Серина и Винъс Уилямс стартират подкаст

Именитите американски тенисистки Серина и Винъс Уилямс ще стартират своя подкаст по платформата X с дебютен епизод в сряда.

Подкастът на двете сестри се казва „Stockton Street“, кръстен на мястото, където се е намирал домът им в Комптън, Калифорния. Той ще се излъчва през седмица в сряда и ще се разпространява в социалната мрежа, известна преди като Twitter.

Първият епизод е заснет на стадион "Артър Аш“, главната арена за Откритото първенство на САЩ, където Серина спечели шест от 23-те си титли от Големия шлем на сингъл, а Винъс взе две от седемте си трофея.

45-годишната Винъс участва в тазгодишното издание и стана най-възрастният участник на сингъл на Откритото първенство на САЩ от 1981 г. Тя се завърна в тениса през юли след 16-месечно отсъствие.