Ша'Кари Ричардсън наруши мълчанието за психичното си здраве в откровен разговор със Серина Уилямс

Връзката между лекоатлетическата звезда Ша'Кари Ричардсън и тенис легендата Серина Уилямс се задълбочи, прераствайки от взаимно уважение между две елитни спортистки в значима и смислена връзка.

За Ша'Кари Ричардсън Серина Уилямс отдавна е повече от просто шампионка по тенис. Тя е икона, чиято кариера е вдъхновила мнозина да останат верни на себе си, дори под интензивния поглед на обществеността.

Серина Уилямс от своя страна е гласовит поддръжник на кариерата на Ша'Кари Ричардсън, като дори посочва точния момент, в който се е превърнала в неин "супер фен“.

Това се случва на първенството на САЩ през 2023 г., докато Ша'Кари Ричардсън се подготвя за финала на 100 метра. След като излиза на пистата със своята характерна оранжева перука, тя драматично я сваля, за да разкрие сплетената си коса, преди да се устреми към категорична победа.

Този силен жест на самоувереност и преоткриване докосва дълбоко Серина Уилямс, която самата е известна със своята безкомпромисна автентичност както на корта, така и извън него.

Диалог на честност и споделен опит В скорошна дискусия, публикувана в профила на Серина Уилямс в X, Ша'Кари Ричардсън говори открито за емоционалните предизвикателства, които съпътстват живота на спортист от световна класа.

Световната шампионка на 100 метра от 2023 г. избягва да представя пътя си като проста история за успех, като вместо това подчертава сложността да останеш здраво стъпил на земята, докато живееш под микроскоп.

"Пътуването, свързано с психичното здраве, е непрекъснат процес“, обяснява Ша'Кари Ричардсън. "Никога няма финална линия, колкото и иронично да звучи това от мен. Когато става въпрос за това пътуване, финална линия просто не съществува.“

Сребърната олимпийска медалистка на 100 метра подчертава необходимостта от самоосъзнатост, особено за публични личности, чийто живот е постоянно наблюдаван.

"Трябва да сме много внимателни за състоянието на ума, в което се намираме, първо по отношение на самите нас, а след това и спрямо света“, продължава тя. "Чувствам, че моето пътуване с психичното здраве е нещо, което странно откривам, докато животът продължава. Научавам, че животът е вечна битка. Всъщност, не битка, а по-скоро вечно влакче на ужасите, но все пак това е най-хубавото пътуване. Мисля, че в момента се намирам точно там. Сякаш съм на влакче на ужасите, но се наслаждавам на возенето.“

Сезон 2025 г. носи поредица от трудни предизвикателства за Ша'Кари Ричардсън, започвайки с ранен неуспех. Тя разкрива, че контузия, получена през февруари, напълно е провалила подготовката ѝ, което сериозно е повлияло на старта на сезона и на способността ѝ да изпълнява ефективно своите бягания.

Турбуленцията продължава точно преди шампионата на USATF в края на юли, когато тя е арестувана на международното летище Сиатъл-Такома след широко отразен в медиите домашен спор с приятеля ѝ Крисчън Коулман.

Дни след инцидента Ричардсън отправя публично извинение към Коулман, като заявява, че действията ѝ са произтекли от минали травми и болка.

На Световното първенство по лека атлетика в Токио Ша'Кари Ричардсън пристига като действаща шампионка на 100 метра с „уайлд кард“, но не е смятана за фаворит.

Във финала на 100 метра тя не успява да повтори предишния си успех, завършвайки на пето място с време 10.94 секунди. Така тя не успява да защити титлата си, която е спечелена от нейната тренировъчна партньорка Мелиса Джеферсън-Уудън.

Въпреки индивидуалното разочарование, Ша'Кари Ричардсън намира известно изкупление, извеждайки женския отбор на САЩ до златото в щафетата 4x100 метра в последния ден на шампионата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages