  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ива Иванова се класиране за полуфиналите на двойки в Монастир

Ива Иванова се класиране за полуфиналите на двойки в Монастир

  • 4 дек 2025 | 18:49
  • 114
  • 0
Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната Иванова и нейната 18-годишна партньорка Беатрис Зелтина от Латвия надиграха на четвъртфиналите поставените под номер 2 в схемата Анастасия Бертаки от Италия и Сапфо Сакелариди от Гърция със 7:6(7), 6:1.

Първият сет бе много равностоен, като Иванова и Зелтина на два пъти трябваше да наваксат изоставане от пробив. Освен това те спасиха и три последователни сетбола в тайбрека, преди да успеят да го затворят с 9:7 точки.

Това повлия много добре на двете тийнейджърки, които окрилени взеха втория сет с категоричното 6:1.

На полуфиналите Иванова и Зелтина ще играят с американките Кейли Евънс и Джордън МакБрайд, които през миналата седмица триумфираха на друг турнир в Монастир.

