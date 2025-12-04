Роси Денчева ще играе на полуфиналите на двойки в Шарм ел Шейх

Българката Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд от 30 000 щатски долара.

Денчева и нейната партньорка от Франция Алиса Реге надиграха само за 69 минути британката Кейти Дън и словачката Виктория Морвайова с 6:4, 6:1.

Срещата бе равностойна до 4:4, но след като Денчева и Реге измъкнаха първия сет с пробив в самия край, това наклони сериозно везните в тяхна полза и те взеха лесно и втория сет.

На полуфиналите Денчева и Реге ще срещнат французойката Ярослава Барташевич и рускинята Кристиана Сидорова.